Главная Футбол Новости

Сафонов второй раз подряд выйдет в стартовом составе «ПСЖ» — в ЛЧ с «Атлетиком»

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов во второй раз подряд выйдет в стартовом составе своей команды. Россиянин сыграет во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Ранее Матвей Сафонов провёл дебютный матч за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026, появившись в основе парижан во встрече 15-го тура французской Лиги 1, в которой действующие чемпионы страны разгромили «Ренн» (5:0). Матч с «Атлетиком» станет для Сафонова первым в ЛЧ-2025/2026.

