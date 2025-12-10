Сафонов второй раз подряд выйдет в стартовом составе «ПСЖ» — в ЛЧ с «Атлетиком»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов во второй раз подряд выйдет в стартовом составе своей команды. Россиянин сыграет во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Матвей Сафонов провёл дебютный матч за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026, появившись в основе парижан во встрече 15-го тура французской Лиги 1, в которой действующие чемпионы страны разгромили «Ренн» (5:0). Матч с «Атлетиком» станет для Сафонова первым в ЛЧ-2025/2026.