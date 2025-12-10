«Мы с тобой, Рональд». Сборная Уругвая поддержала Рональда Араухо

Сборная Уругвая публично выразила свою поддержку защитнику национальной команды и испанской «Барселоны» Рональду Араухо.

«Мы с тобой, Рональд», — указано в посте аккаунта сборной Уругвая в соцсети Х. Сообщение сопровождено фотографией Араухо в форме национальной команды.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо решил взять перерыв после красной карточки, полученной в матче с «Челси» в пятом раунде общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. По информации испанских СМИ, игрок почувствовал себя не в состоянии показать свою лучшую игру и хочет избежать вреда для команды.

С тех пор как «Барселона» потерпела поражение со счётом 0:3 на «Стэмфорд Бридж», Араухо не посещал тренировки клуба и отправился в короткую поездку в Иерусалим, которая включает духовные и культурные мероприятия, направленные на отдых и восстановление душевного равновесия.