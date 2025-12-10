«Внутри команды мы все вместе». Защитник «Ливерпуля» Робертсон — о ситуации с Салахом

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал ситуацию со своим одноклубником Мохамедом Салахом. Напомним, ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером команды Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении, после того как три матча подряд начал на скамейке запасных.

«Ситуация сложная. Речь идёт об одном из величайших игроков, когда-либо выступавших за этот клуб. Я пришёл сюда в то же [трансферное] окно, что и он. Что бы ни случилось, это случилось. Внутри команды мы все вместе.

[Останется ли он в клубе] будут решать другие, не я. Мне нравится играть с Мо, надеюсь и дальше играть с ним», – приводит слова Робертсона Liverpool Echo.