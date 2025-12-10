Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Леонченко прокомментировал свой уход с поста гендиректора «Локомотива»

Владимир Леонченко прокомментировал свой уход с поста гендиректора «Локомотива»
Комментарии

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о своём уходе из клуба. Специалист покинул занимаемый с 2020 года пост 11 ноября. Его место занял экс-футболист железнодорожников Борис Ротенберг.

— С какими чувствами вы покинули пост генерального директора «Локомотива», который занимали с декабря 2020 года?
— С чувством, что позади остался очень большой пятилетний цикл. Пройдено много сложных процессов, начиная от принятия стратегии развития клуба до перестройки всего клубного хозяйства, бюджета, формирования современных управленческих моделей. По целому ряду направлений удалось достичь успеха. Сегодня клуб находится совершенно в ином состоянии, чем в тот момент, когда я его принимал, — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».

На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге «Локомотив» ушёл на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 37 набранных очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет три очка.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android