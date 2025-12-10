Владимир Леонченко прокомментировал свой уход с поста гендиректора «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о своём уходе из клуба. Специалист покинул занимаемый с 2020 года пост 11 ноября. Его место занял экс-футболист железнодорожников Борис Ротенберг.

— С какими чувствами вы покинули пост генерального директора «Локомотива», который занимали с декабря 2020 года?

— С чувством, что позади остался очень большой пятилетний цикл. Пройдено много сложных процессов, начиная от принятия стратегии развития клуба до перестройки всего клубного хозяйства, бюджета, формирования современных управленческих моделей. По целому ряду направлений удалось достичь успеха. Сегодня клуб находится совершенно в ином состоянии, чем в тот момент, когда я его принимал, — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».

На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге «Локомотив» ушёл на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 37 набранных очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет три очка.