Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Президент «Динамо» Мх Гаджиев рассказал о поисках нового тренера после ухода Биджиева

Президент «Динамо» Мх Гаджиев рассказал о поисках нового тренера после ухода Биджиева
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб занимается поиском нового главного тренера, но отметил, что пока не вступал ни с кем в диалог.

«Клуб занимается поиском нового главного тренера, но сказать конкретнее сейчас сложно. Нельзя сказать, что кандидаты прямо видны, но какие-то ориентиры есть. Однако «Динамо» пока не вступало в диалог ни с кем», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Хасанби Биджиев объявил о своём уходе с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ 7 декабря.

