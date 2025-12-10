Россиянин Магомед Оздоев признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Греции

Российский центральный полузащитник Магомед Оздоев, выступающий в греческой Суперлиге в составе клуба ПАОК, был признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции. Россиянин занял первое место в голосовании, набрав 34,48% голосов.

Всего на счету Оздоева в текущем сезоне 13 матчей в чемпионате Греции, в которых он отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. 33-летний хавбек занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата.

В ПАОК Оздоев перебрался в августе 2023 года из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». В России полузащитник выступал за «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».