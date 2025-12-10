Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио рассказал, как играл с высокой температурой

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио отреагировал на новость, что нападающий «Милана» Кристиан Пулишич отыграл с высокой температурой встречу 14-го тура Серии А с «Торино» (3:2).

«Да, у меня тоже так было: играл при 38,5°. Это был матч Италия — Нидерланды, дебют Конте в качестве тренера, товарищеская встреча в Бари. В конце первого тайма у меня был сильный кашель, кружилась голова. Говорю: «Мистер, у меня жар». Он ответил: «Клаудио, ты должен остаться на поле». «Но мы выигрываем 2:0, это же товарищеский матч». А он: «Ты нам нужен». Я отыграл ещё минут 15-20», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.