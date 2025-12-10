Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио рассказал, как играл с высокой температурой

Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио рассказал, как играл с высокой температурой
Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио отреагировал на новость, что нападающий «Милана» Кристиан Пулишич отыграл с высокой температурой встречу 14-го тура Серии А с «Торино» (3:2).

Италия — Серия А . 14-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Влашич – 10'     2:0 Сапата – 17'     2:1 Рабьо – 24'     2:2 Пулишич – 67'     2:3 Пулишич – 77'    

«Да, у меня тоже так было: играл при 38,5°. Это был матч Италия — Нидерланды, дебют Конте в качестве тренера, товарищеская встреча в Бари. В конце первого тайма у меня был сильный кашель, кружилась голова. Говорю: «Мистер, у меня жар». Он ответил: «Клаудио, ты должен остаться на поле». «Но мы выигрываем 2:0, это же товарищеский матч». А он: «Ты нам нужен». Я отыграл ещё минут 15-20», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио: по отношению к Спаллетти необходимо проявить доверие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android