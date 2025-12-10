Игрок ЦСКА Алвес — в топе игроков мира с прогнозируемым ростом трансферной стоимости

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг игроков со всего мира, трансферная стоимость которых с наибольшей долей вероятности вырастет в течение следующих шести месяцев без продления контрактов.

В данный список вошёл 20-летний полузащитник ЦСКА Матеус Алвес, чья стоимость, согласно прогнозу, увеличится на € 11 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет € 6 млн.

В общей сложности опубликованный рейтинг включает не менее 169 игроков, выступающих в 23 различных лигах. Возглавляет список вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманд с прогнозируемым ростом стоимости на € 40,1 млн. Вторым идёт нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде (+ € 26,2 млн). Замыкает тройку полузащитник «Хоффенхайма» Базумана Туре (+ € 23,9 млн).

