Андрей Мендель — о сыне Талалаева: если сам захочет, то станет главным без проблем

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель прокомментировал тренерские перспективы Андрея Талалаева-младшего после победы команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 2:0.

– Сильно ли влияет отсутствие главного тренера на бровке?

– Однозначно влияет. Даже то, что после второго гола в ворота «Крыльев» успокоились… Был бы Викторович [Талалаев] на бровке, он бы не дал нам так расслабиться. Думаю, могли бы даже разгромом завершать.

– Слышал сравнения Андрея Талалаева-младшего с Давиде Анчелотти?

– Ну да, есть такие сравнения. Думаю, это вполне уместно – у них похожие пути.

– Он способен потом сам стать главным тренером?

– Я думаю, способен. Если Андрей Андреевич сам захочет, то станет главным без проблем. Если не захочет, то будет отличным вторым тренером. Всё зависит от его желания, но потенциал у него огромный, – приводит слова Менделя Metaratings.

Напомним, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был дисквалифицирован на три встречи за неприличный жест, совершённый в игре с московским «Спартаком» 29 ноября. В матче с «Крыльями Советов», который состоялся 7 декабря, команду возглавил его сын, Андрей Андреевич Талалаев. Под его руководством «Балтика» одержала уверенную победу.

После 18 туров калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем, 19-м туре, «Балтика» встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 28 февраля.