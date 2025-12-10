Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Мендель — о сыне Талалаева: если сам захочет, то станет главным без проблем

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель прокомментировал тренерские перспективы Андрея Талалаева-младшего после победы команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18'     2:0 Хиль – 22'    

– Сильно ли влияет отсутствие главного тренера на бровке?
– Однозначно влияет. Даже то, что после второго гола в ворота «Крыльев» успокоились… Был бы Викторович [Талалаев] на бровке, он бы не дал нам так расслабиться. Думаю, могли бы даже разгромом завершать.

– Слышал сравнения Андрея Талалаева-младшего с Давиде Анчелотти?
– Ну да, есть такие сравнения. Думаю, это вполне уместно – у них похожие пути.

– Он способен потом сам стать главным тренером?
– Я думаю, способен. Если Андрей Андреевич сам захочет, то станет главным без проблем. Если не захочет, то будет отличным вторым тренером. Всё зависит от его желания, но потенциал у него огромный, – приводит слова Менделя Metaratings.

Напомним, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был дисквалифицирован на три встречи за неприличный жест, совершённый в игре с московским «Спартаком» 29 ноября. В матче с «Крыльями Советов», который состоялся 7 декабря, команду возглавил его сын, Андрей Андреевич Талалаев. Под его руководством «Балтика» одержала уверенную победу.

После 18 туров калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем, 19-м туре, «Балтика» встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 28 февраля.


