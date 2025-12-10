Экс-тренер Романова: в «Спартаке» Вадим сделал всё, что мог, верное решение — оставить его

Игорь Ковалевич, бывший тренер Вадима Романова в белорусском «Нафтане», высказался о работе специалиста в московском «Спартаке».

«Об итогах работы Романова скажет руководство «Спартака». Но я смотрел все игры команды под руководством Вадима и могу сказать, что человеку нужно время, чтобы войти в команду. С этим у него всё получится, однако свои идеи за одну-две игры не воплотить в жизнь. В данной ситуации Романов сделал всё, что мог. Но не выйдет за такой короткий срок показать, как он видит «Спартак».

Дальше будет так, как решит руководство. Романов достойно принял великую команду, не стушевался, спокойно вёл её. И не хватался за сиюминутный результат, чтобы остаться. Но оставить Романова в «Спартаке» — единственное правильное решение. Дать начать вторую часть сезона после сборов и работы с командой. Однако ситуация в «Спартаке» непростая, там много желающих поучаствовать в распределении мест. Но Романов столько лет работал в структуре, и ему досталось то, что и должно было достаться. Он заслужил своё назначение, а что получится — узнаем», — сказал Ковалевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.