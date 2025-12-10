Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио ответил, может ли он в будущем возглавить эту команду

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио ответил, может ли он в будущем стать главным тренером туринцев.

«Я бы никогда не согласился на место возле скамейки запасных. Когда я перестал играть, наблюдение за матчами с участием парней открыло мне глаза на то, что меня действительно интересует. Поэтому я начал сотрудничество с Алессандро Точчи, который стал агентом. Наше агентство называется Circum, и оно следит примерно за 20 перспективными игроками. Мы стараемся работать с особым подходом, с небольшим количеством перспективных игроков, и быть внимательными ко всем», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.