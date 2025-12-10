Агент Владислава Сауся: претенденты на него будут. Нужно договариваться с «Балтикой»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся, прокомментировал возможный уход игрока из клуба в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось о заинтересованности ЦСКА в подписании 22-летнего защитника.

— Претенденты на Владислава Сауся будут. Прежде всего нужно договариваться с «Балтикой».

— Владислав готов сделать следующий шаг в карьере?

— Пока не готов ответить на этот вопрос. Ещё не общались с ним.

— Сам футболист доволен своим выступлением в первой части сезона?

— Ни один футболист не может быть доволен собой в полной мере. Владислав может лучше, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне-2025/2026 Саусь провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Контракт защитника с «Балтикой» действует до конца июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 1,2 млн.