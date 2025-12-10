Скидки
Президент «Динамо» Мх Гаджиев подробно рассказал об отставке Биджиева

Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился подробностями об отставке главного тренера команды Хасанби Биджиева. Специалист объявил о своём уходе 7 декабря после поражения бело-голубых от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Биджиев стал первым, кто не доработал свой контракт в «Динамо». Мы были не очень с ним согласны, но аргументы Хасанби Эдуардовича оказались вескими. Он говорил, что недобрал тех очков, которые мог. Аргументом Биджиева были результаты команды — сразу после поражения «Пари НН» он сказал, что хочет уйти. Это решение не было эмоциональным, он вообще не такой — его решения взвешенные.

У нас не было резона возражать. Если человек хочет, решил уйти… Пару дней паузы, а потом дали согласие. Сказали Хасанби Эдуардовичу спасибо, мы действительно ему благодарны», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

