Футболистка «Зенита» признана лучшей в Сербии, она обошла чемпионку России из «Спартака»

Нападающая «Зенита» Нина Матейич признана лучшей футболисткой Сербии 2025 года. Девушка была выбрана голосованием среди журналистов, тренеров, капитанов клубов, а также читателей портала Mozzart Sport — организатора данной премии.

Матейич опередила прошлогоднюю победительницу Йовану Дамьянович из мюнхенской «Баварии». На звание лучшей футболистки Сербии также претендовали Тияна Филипович – из московского «Спартака», Мина Чавич и Невена Дамьянович – из ЦСКА.

Нина Матейич пополнила состав «Зенита» в июле 2025 года. Вместе с командой она стала бронзовым призёром чемпионата России, забив за 11 голов в 11 матчах.