Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Жду предложений». Экс-тренер «Спартака» Слишкович заявил о готовности вернуться к работе

«Жду предложений». Экс-тренер «Спартака» Слишкович заявил о готовности вернуться к работе
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Оренбурга», а также заявил о готовности вернуться к тренерской деятельности.

«После того как ушёл из «Оренбурга», отдыхаю. Смотрю российский и европейский футбол. После ухода из «Оренбурга» анализировал свою работу. Тренер, как и футболист, должен развиваться, учиться на своих ошибках. Жду предложений, а пока смотрю футбол», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Владимир Слишкович покинул «Оренбург» 7 октября 2025 года. Боснийский специалист проработал в клубе 364 дня.

