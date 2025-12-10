Скидки
«Рома» планирует подписать форварда «Манчестер Юнайтед» — Sky Sport Italy

Комментарии

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее попал в сферу интересов итальянской «Ромы». Римский клуб заинтересован в подписании 24-летнего нидерландца. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Однако Gazetta dello Sport утверждает, что «Рома» планирует подписать Зиркзее только после завершения аренды форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. 21-летний ирландец забил за «Рому» всего один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах текущего сезона.

У Зиркзее также лишь один мяч в девяти играх за «Манчестер Юнайтед». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

