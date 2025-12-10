Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Слишкович — о праздновании Нового года: радуется человек, но чему? Что смерть стала ближе?

Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович сравнил празднование Нового года в России и Боснии и Герцеговине, а также назвал своё любимое новогоднее блюдо.

«Чувствую, что в России Новый год — более важный праздник, нежели в Боснии. Но я на самом деле не фанат этого. Для меня это такой же день, как и все остальные. Радуется человек, но чему? Что прошёл ещё один год, что стал на год старше, что смерть стала ближе?

Кстати, я очень люблю оливье. Холодец? Думаю, что знаю, что это такое. Если это то, о чём я думаю, то мне не очень нравится», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

