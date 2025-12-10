«Динамо» Мх предложило Биджиеву остаться в структуре клуба после ухода с поста тренера

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал своё мнение о будущем ушедшего тренера Хасанби Биджиева в клубе. Специалист объявил о своём уходе 7 декабря после поражения бело-голубых от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы сказали Биджиеву, что у него есть возможность остаться в клубе. Но на какой должности конкретно — сейчас сказать нельзя. Это может быть то, что устроит и его, и нас. Он хороший работник и может принести пользу клубу. Такие, как он, нужны всегда. Биджиев не только квалифицированный тренер — он обладает большим количеством хороших качеств, в том числе человеческих», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.