«Динамо» Мх предложило Биджиеву остаться в структуре клуба после ухода с поста тренера
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал своё мнение о будущем ушедшего тренера Хасанби Биджиева в клубе. Специалист объявил о своём уходе 7 декабря после поражения бело-голубых от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'
Удаления: Табидзе – 20' / нет
«Мы сказали Биджиеву, что у него есть возможность остаться в клубе. Но на какой должности конкретно — сейчас сказать нельзя. Это может быть то, что устроит и его, и нас. Он хороший работник и может принести пользу клубу. Такие, как он, нужны всегда. Биджиев не только квалифицированный тренер — он обладает большим количеством хороших качеств, в том числе человеческих», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
