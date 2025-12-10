Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Вильярреал — Копенгаген, результат матча 10 декабря 2025, счёт 2:3, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Копенгаген» вырвал победу над «Вильярреалом» в 6-м туре Лиги чемпионов
Завершён матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Вильярреал» и «Копенгаген». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 20:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 3
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Эльюнусси – 2'     1:1 Комесанья – 47'     1:2 Ашури – 48'     2:2 Олувасейи – 56'     2:3 Корнелиус – 90'    

Мохамед Эльюнусси вывел гостей вперёд на второй минуте, Сантьяго Комесанья на 47-й минуте сравнял счёт. Элиас Ашури на 48-й минуте вновь обеспечил преимущество датской команде, Тани Олувасейи на 56-й минуте вернул равенство на табло. Андреас Корнелиус забил победный гол на 90-й минуте.

После этой игры «Вильярреал» с одним очком находится на 35-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Копенгаген» с семью очками располагается на 23-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 20 января примет на своём поле «Аякс», «Копенгаген» в тот же день дома сыграет с «Наполи».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
