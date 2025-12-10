«Лейпциг» назначил женщину на пост генерального директора. Это первый случай в Бундеслиге

Татьяна Хенни назначена на пост генерального директора «РБ Лейпциг», сообщается на сайте команды. Она стала первой женщиной, возглавившей немецкий профессиональный клуб. 59-летняя Хенни официально вступит в должность 1 января.

Она сменила на этом посту Оливера Минцлаффа, который возглавил глобальное направление спорта в структуре Red Bull.

«Мы чрезвычайно рады, что нам удалось привлечь на должность генерального директора такого сильного лидера, как Хенни. В ходе переговоров она произвела на нас впечатление своим опытом, сочетанием специальных знаний, лидерских качеств и стратегического мышления», — приводит слова Минцлаффа пресс-служба клуба.

Хенни — бывшая футболистка. Она провела 24 матча за сборную Швейцарии. В 2023 году Татьяна работала в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) в США.