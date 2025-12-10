Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Кассьерра — лучший бомбардир Кубка России в 2025 году

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Фонбет Кубка России по итогам 2025 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.

Колумбиец забил шесть голов в восьми матчах: три — в плей-офф прошлого розыгрыша и ещё три — на групповом этапе нынешнего турнира. Ближайшими конкурентами игрока по этому показателю стали Данила Козлов («Краснодар»), Иван Яковлев («Иркутск»), Джон Кордоба («Краснодар»), Николай Комличенко («Ростов»/«Локомотив») и Маркиньос («Спартак»). У каждого из этих футболистов по пять мячей.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

