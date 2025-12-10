Голкипер Оливер Бауман подарил фанатам 500 литров пива в честь достижения в Бундеслиге
Голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауман принял участие в матче 12-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:0). Эта игра стала 500-й для футболиста в высшем дивизионе чемпионата Германии, в честь этого он подарил болельщикам команды 500 л пива, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Туре – 16' 2:0 Бюргер – 26' 3:0 Цезигер – 45'
Оливер Бауман является воспитанником «Фрайбурга», за взрослую команду «орлов» он выступал с 2010 по 2014 год. За свой нынешний клуб вратарь играет с 2014-го.
В 15 матчах нынешнего клубного сезона голкипер пропустил 21 гол и три раза отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Баумана составляет € 3 млн.
