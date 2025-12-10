Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Поль Погба стал акционером команды по верблюжьим скачкам

Поль Погба стал акционером команды по верблюжьим скачкам
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Поль Погба стал акционером и послом первой в мире профессиональной команды по верблюжьим скачкам «Аль-Хабуб». Об этом сообщает BBC.

Команда, расположенная в Саудовской Аравии, участвует в скачках, которые традиционны для стран Персидского залива. В планах «Аль-Хабуб» создание первой профессиональной лиги по верблюжьим бегам с общим призовым фондом около $ 80 млн.

«Я посмотрел множество верблюжьих скачек на YouTube и в свободное время изучал эту тему, стараясь понять техники и стратегии. Меня поразило, сколько самоотдачи требуется от всех участников. В конце концов, спорт — это спорт. Он требует сердца, жертвенности и командной работы. Люди, возможно, этого не осознают, но весь спорт взаимосвязан. Будь то футбол, верблюжьи скачки или бокс — основы остаются схожими. Нужны целеустремлённость, сосредоточенность, дисциплина и упорство. В конечном итоге именно это превращает игроков в чемпионов. Владение самым дорогим верблюдом в мире однажды стало бы замечательным завершением цикла — чем-то радостным, значимым и тем, что меня волнует. Возможно, однажды мы это осуществим», — приводит слова Погба BBC.

В конце ноября полузащитник дебютировал за «Монако» в выездном матче 14-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:4). 32-летний футболист вышел на поле впервые с сентября 2023 года после полуторагодичного отстранения за употребление допинга. Погба принял участие в трёх встречах «Монако», сыграв в общей сложности 33 минуты.

