Эрлинг Холанд: я очень счастлив и спокоен в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о продлении контракта с «горожанами» на 10 лет и заявил, что счастлив выступать в АПЛ.

«Я подписал его также из-за разговоров с руководством и планов на ближайшие годы – хотел быть частью этого. Я спокоен, сосредоточен, очень счастлив здесь. Это действительно хорошее место для развития. И, в конце концов, Англия – это футбольная страна. Я думаю, что это лучшее место для игры в футбол…» – приводит слова Холанда City Xtra в социальной сети X со ссылкой на подкаст The Rest is Football.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до июня 2034 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.