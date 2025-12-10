«Работаю в России три-четыре года, не припомню такого момента». Слишкович — о «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о ситуации в «Краснодаре». Команда ушла на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на первом месте в таблице с 40 очками в 18 матчах.

«Если есть в России какая-то команда, которая не хотела бы уходить на перерыв сейчас, то это «Краснодар». Команда сейчас выглядит очень хорошо. Я работаю в России три-четыре года, не припомню такого позитивного момента для одного клуба и с точки зрения результатов, и с точки зрения содержания игры.

Сейчас «Краснодар» выглядит как чемпионская команда, но я всегда говорю, что очень тяжело что-то предугадать перед зимним перерывом. Пауза длинная — три месяца. Тяжело понять, что и как будет дальше. Нельзя на 100% утверждать, что «Краснодар» будет или не будет чемпионом, но, на мой взгляд, команда заслуженно находится на первом месте в таблице. Считаю, что тренер проделал серьёзную работу», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».