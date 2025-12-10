«Не нам решать, останется ли он». Полузащитник «Ливерпуля» Собослаи — о Салахе

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о ситуации, сложившейся вокруг вингера клуба Мохамеда Салаха. Ранее египтянин обвинил главного тренера «красных» Арне Слота в неуважении. Из-за этого Салах пропустил матч с «Интером» в Лиге чемпионов, который «Ливерпуль» выиграл со счётом 1:0.

«Я очень близок с Мо. Но это не имеет никакого отношения к игрокам. Это его личное решение, что он делает со своей жизнью, своей карьерой. Я ничего не могу с этим поделать. Это не нам решать, останется ли он. Я люблю его как человека и как друга. Как игрок он очень много сделал для этого клуба. Решение принимать будет он сам и руководство», — приводит слова Собослаи The Athletic.