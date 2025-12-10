Мойзес: ЦСКА прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать. Вопрос руководству клуба

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о перспективах клуба в Мир РПЛ. Он прокомментировал мнение, что появление нового нападающего сделает ЦСКА более явным претендентом на титул.

«Наш клуб прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать, надо всё же адресовать этот вопрос им. Мы не можем говорить, кто может прийти к нам, кто придёт. Это, скорее, вопрос к руководству нашего клуба», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», который набрал 40 очков. В следующем, 19-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Ахматом».