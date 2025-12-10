Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес: ЦСКА прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать. Вопрос руководству клуба

Мойзес: ЦСКА прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать. Вопрос руководству клуба
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о перспективах клуба в Мир РПЛ. Он прокомментировал мнение, что появление нового нападающего сделает ЦСКА более явным претендентом на титул.

«Наш клуб прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать, надо всё же адресовать этот вопрос им. Мы не можем говорить, кто может прийти к нам, кто придёт. Это, скорее, вопрос к руководству нашего клуба», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», который набрал 40 очков. В следующем, 19-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Ахматом».

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Мойзес: никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android