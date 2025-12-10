Полузащитник «Барселоны» Педри поддержал Араухо на фоне психологических проблем

Полузащитник «Барселоны» Педри поддержал защитника каталонского клуба Рональда Араухо, страдающего от психологических проблем. Ранее Араухо попросил клуб дать ему время на восстановление от стресса после удаления в матче Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

«Это непростая ситуация. Я хочу оказать ему всяческую поддержку, мы уже говорили об этом лично. Он член нашей семьи, мы его очень любим, и он нужен нам на поле и за его пределами. Такое случается, бывают ошибки на поле и за его пределами. Все мы совершаем ошибки, и он нам нужен, для меня он как брат. Я очень люблю его и надеюсь, что он вернётся как можно скорее, когда восстановится», – приводит слова Педри Mundo Deportivo.

По информации СМИ, Араухо не посещал тренировки клуба и отправился в короткую поездку в Иерусалим, которая включает духовные и культурные мероприятия, направленные на отдых и восстановление душевного равновесия.