Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Реал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных встречах друг с другом.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига чемпионов, стыковые матчи. Второй матч, «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1;
Лига чемпионов, стыковые матчи. Первый матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 2:3;
Лига чемпионов, 1/4 финала. Второй матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 1:1 (3:4 пен.);
Лига чемпионов, 1/4 финала. Первый матч, «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:3;
Лига чемпионов, 1/2 финала. Второй матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0.

С историей личных встреч «Реала» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android