«Реал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных встречах друг с другом.

Лига чемпионов, стыковые матчи. Второй матч, «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1;

Лига чемпионов, стыковые матчи. Первый матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 2:3;

Лига чемпионов, 1/4 финала. Второй матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 1:1 (3:4 пен.);

Лига чемпионов, 1/4 финала. Первый матч, «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:3;

Лига чемпионов, 1/2 финала. Второй матч, «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0.

