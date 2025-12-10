«Эту модель надо было срочно менять». Леонченко — о финансовом положении «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о финансовых проблемах клуба, которые ему пришлось исправлять после прихода в клуб в 2020 году. Специалист покинул занимаемый пост 11 ноября текущего года.

— А в каком состоянии «Локомотив» был в 2020 году? Какие основные были проблемы, почему потребовалось вообще принимать новую стратегию? Не секрет, что сам факт её появления удивил многих. Вроде бы титулованный клуб, и ничего с ним не происходило катастрофического.

— Клуб регулярно играл в Лиге чемпионов. Однако первую часть сезона-2020/2021 провёл неудачно, финишировав восьмым с большим отставанием от лидеров. Нам удалось провести отличную весну в 2021 году: «Локомотив» занял третье место, выиграл Кубок России…

— Тогда в чём проблема?

— Прежде всего в спортивно-финансовой модели, которая привела клуб к критическому состоянию. Она была настроена под попадание в Лигу чемпионов. Выплаты от участия в ней доходили до 2,5 млрд рублей. Это был основной источник дохода, помимо финансирования со стороны РЖД. При этом конкуренция в чемпионате заставляла ориентироваться прежде всего на готовых футболистов — российских или зарубежных. Это дорогие покупки, и получалось, что трансферный баланс оказывался стабильно сильно отрицательным. Игроки преимущественно были возрастные, с очень высокими зарплатами, какие не каждый клуб потянет. Реализовать такой актив сложно.

— Мы правильно понимаем, что в какой-то момент финансирования от РЖД перестало хватать?

— Размер базового финансирования от компании не менялся с 2016 года. В зависимости от возможностей РЖД могло быть выделено дополнительное финансирование. Но и этого не хватало, и в 2017-м появился кредит, который ежегодно рос. Деньги от Лиги чемпионов закрывали только часть финансовых потребностей клуба. Эту модель надо было срочно менять, — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».