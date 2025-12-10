Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Магомед-Шапи Сулейманов: пока меня Америка устраивает, а там посмотрим

Комментарии

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов поделился своими мыслями о карьере в США и прокомментировал недавнюю победу «Интер Майами» в финале Кубка МЛС.

– Какие планы на ближайшее будущее, хотел бы вернуться поиграть в Европу?
– Пока меня Америка устраивает, а там посмотрим. Но в Европе очень сильно нравилось.

– Со «Спортинг Канзас-Сити» есть планы продлить контракт?
– У меня ещё год контракта, и ещё потом может быть два года.

– Как тебе МЛС?
– Шикарно! Даже не ожидал, очень интересно.

– Радовался недавней победе Месси с «Интер Майами» во встрече с «Ванкувер Уайткэпс»?
– Не смотрел за их финалом, но это мой любимый футболист. Рад, что он выиграл в матче, — приводит слова Сулейманова Metaratings.

Напомним, «Интер Майами» Лионеля Месси одолел «Ванкувер Уайткэпс» в финальном матче плей-офф МЛС 2025 года со счётом 3:1. Аргентинец был признан самым ценным игроком встречи.

Сулейманов выступает за «Спортинг Канзас-Сити» с февраля 2025 года и за это время провёл 33 матча, забив два гола и сделав пять результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

