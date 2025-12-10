Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович: болельщики «Краснодара» должны гордиться своей командой

Слишкович: болельщики «Краснодара» должны гордиться своей командой
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил результаты «Краснодара» в текущем сезоне. После 18 туров действующий чемпион страны занимает первое место в турнирной таблице с 40 очками.

«У «Краснодара» опытная команда, которая играет в свой футбол. В её составе много футболистов, которые уже знают, что такое выигрывать чемпионат. Болельщики «Краснодара» должны гордиться своей командой, а клубу необходимо продолжать работу в том направлении, в котором он её сейчас выполняет. Стабильная и сбалансированная команда.

Пока это работает, делай то, что делал до этого. Я убеждён, что выиграть чемпионат в первый раз легче, чем повторить этот успех. Однако «Краснодар» сейчас готов не только технически, тактически, но и ментально. Понятно, что сейчас все на них выходят заряженными, всё-таки это действующий чемпион страны. Но я повторюсь, «Краснодар» заслуженно возглавляет таблицу РПЛ», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android