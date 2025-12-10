Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подвёл итоги 2025 года

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подвёл итоги 2025 года
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в своём телеграм-канале подвёл итоги 2025 года, в котором армейцы выиграли Кубок и Суперкубок России.

«Всем привет! Подошёл к концу футбольный 2025 год. Было много ярких моментов, которые попали в кадр наших фотографов. Самые запоминающиеся, безусловно, [были] победы в Кубке и Суперкубке России!

Уверен, следующий год будет не менее интересный. Спасибо большое вам за поддержку и тёплые слова!» — сказано в публикации Кисляка.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на четыре очка.

