Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Клопп: не скажу, что с Салахом легко работать, но и не скажу, что сложно

Комментарии

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о работе с Мохамедом Салахом. Ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером «красных» Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении после того, как начал три матча подряд на скамейке запасных.

«Мы все находимся под огромным влиянием нашего прошлого – того, как нас воспитывали, где мы росли. Мо с самого начала знал, что ему нужно делать больше, чем другим. Он всегда развивался. Он никогда не останавливался. Таков его менталитет. После каждого отпуска он возвращался с новым навыком. Как будто он всё это время тренировал только один конкретный тип передач.

Мы подталкивали друг друга, чтобы никогда не останавливаться. И мы никогда не останавливались. Тот момент, когда мы подняли трофей за победу в Премьер-лиге, сблизил нас на всю жизнь. Его будут помнить как одного из величайших игроков всех времён. Я не скажу, что с ним легко работать, но и не скажу, что сложно. Проблемы с Мо Салахом возникают [только] в том случае, если он не играет или если его заменяют», – приводит слова Клоппа BBC.

