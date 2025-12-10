Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Защитник ЦСКА Дивеев поделился эмоциями от посещения матча «Интера» и «Ливерпуля» в ЛЧ

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от посещённого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский «Интер» уступил английскому «Ливерпулю» со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Отпуск начался с футбола! Давно следил за ван Дейком, и моя жена сделала сюрприз — купила билет на Лигу чемпионов. Прилетели в Милан, затесались в толпу фанатов «Интера», было громко, но с нашими болельщиками не сравнить!» — сказано в публикации Дивеева.

8 декабря футболисты ЦСКА ушли в отпуск после завершения первой части сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда вернётся к тренировкам 13 января. Сборы армейцев пройдут в Абу-Даби.

