«Карабах» — «Аякс»: Дуран вывел азербайджанцев вперёд на 10-й минуте матча ЛЧ

В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом». Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступает Раде Обренович из Словении. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте нападающий «Карабаха» Камило Дуран открыл счёт в матче, перебросив мяч через голкипера.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Карабах», набравший семь очков, расположился на 21-м месте в турнирной таблице. «Аякс» замыкает таблицу, амстердамская команда не набрала ни одного очка. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.