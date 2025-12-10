Перед матчем ЛЧ между «Вильярреалом» и «Копенгагеном» по ошибке включили гимн Лиги Европы

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Вильярреал» и «Копенгаген». На данный момент счёт 1:0 в пользу датской команды. Что примечательно, перед игрой организаторы игры по ошибке включили аудиодорожку с гимном Лиги Европы.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале сервиса.

Встреча проходит на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра матча выступает Иван Кружляк (Словакия).

В следующем туре «Вильярреал» 20 января примет на своём поле «Аякс», «Копенгаген» в тот же день дома сыграет с «Наполи».