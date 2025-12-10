Зиркзее хочет остаться в «МЮ», несмотря на интерес «Ромы» — Sky Sports

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не хочет переходить в «Рому», сообщает Sky Sports. Ранее стало известно, что римский клуб ведёт переговоры с манкунианцами об аренде игрока с опцией выкупа, которая может стать обязательной.

По информации источника, нидерландец хочет остаться в английской команде и бороться за место в составе. «Манчестер Юнайтед» не будет активно пытаться продать его в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.