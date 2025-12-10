«Не мой стиль». Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на скетч о «ГазМясе»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отреагировал на юмористический скетч о вымышленной команде «ГазМяс», возглавляемой чрезмерно экспрессивным наставником.

Данный фрагмент начинается на 15:37 с момента начала видеоролика.

«Это не мой стиль, друг (смеётся). Но внешне очень похоже», — сказал Гаттузо в сюжете YouTube-канала Fonbet.

В полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на чемпионате мира — 2026 итальянская национальная команда примет на своём поле сборную Северной Ирландии, игра пройдёт в Италии 26 марта, встречу примет стадион «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Если «синие» добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сразиться с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.