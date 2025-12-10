Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не мой стиль». Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на скетч о «ГазМясе»

«Не мой стиль». Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на скетч о «ГазМясе»
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отреагировал на юмористический скетч о вымышленной команде «ГазМяс», возглавляемой чрезмерно экспрессивным наставником.

Данный фрагмент начинается на 15:37 с момента начала видеоролика.

«Это не мой стиль, друг (смеётся). Но внешне очень похоже», — сказал Гаттузо в сюжете YouTube-канала Fonbet.

В полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на чемпионате мира — 2026 итальянская национальная команда примет на своём поле сборную Северной Ирландии, игра пройдёт в Италии 26 марта, встречу примет стадион «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Если «синие» добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сразиться с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.

Материалы по теме
Джанлуиджи Буффон оценил работу Дженнаро Гаттузо в сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android