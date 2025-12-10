Скидки
Иван Беликов: Талалаев заметил меня во время матча «Тверь» — «Балтика»

Защитник «Балтики» Иван Беликов высказался о том, как главный тренер команды Андрей Талалаев обратил на него внимание. Футболист рассказал, что это произошло во время встречи, когда он выступал за «Тверь».

«Нас старались подготовить [к матчу], мы хотели что‑то показать командно. Сыграли достаточно неплохо. И так получилось, что Андрей Викторович заметил меня.

Я, если честно, сначала не понял. Во время матча начал мне подсказывать, то есть делать какие‑то поправки по моей игре. Сперва подумал, что, возможно, есть другой Ваня какой‑то. Я особо внимания не обратил на это, но потом, когда Талалаев начал подсказывать некоторые моменты или просил что‑то сделать на поле, тогда я уже понял, что он что‑то увидел.

Идём мы в раздевалку, ко мне подходит тренер и говорит, что так и так, хотят на тебя посмотреть три-четыре дня, посмотреть на их уровне интенсивности», — сказал Беликов в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

В июле 2025 года защитник подписал контракт с клубом «Балтика». 3 августа 2025 года во встрече с «Оренбургом» дебютировал в РПЛ.

