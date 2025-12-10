«Он был очень талантливым, чёрт возьми». Тренер сборной Италии Гаттузо — об Аршавине

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо назвал бывшего футболиста «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина большим талантом.

Журналист: Какая у вас первая ассоциация, когда вы видите Аршавина?

Гаттузо: Он был очень талантливым, чёрт возьми. Нам с тобой (обращается к Радимову. — Прим. «Чемпионата») нужно было тренироваться по восемь-девять часов, а у него это всё было.

Радимов: Это правда, он не любил тренироваться.

Гаттузо: Все большие таланты не любят тренироваться, — сказал Гаттузо в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Аршавину 44 года. Всего за карьеру он провёл 536 матчей на клубном уровне. В 2008 году Аршавин вместе со сборной России взял бронзовые медали на чемпионате Европы.