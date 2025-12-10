«Он бы сейчас не пошёл в Россию». Трабукки — об интересе ЦСКА к Спаллетти

Футбольный агент Марко Трабукки высказался об интересе московского ЦСКА к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти. Ранее сообщалось, что армейцы рассматривали кандидатуру итальянца минувшим летом.

— Говорили, что летом ЦСКА хотел Спаллетти.

— Кто только его не хотел. ЦСКА — да, ещё кто-то. Он никогда не вступал в переговоры, пойми правильно. На него выходили, это не значит, что он с кем-то разговаривал. Он никогда в жизни сейчас не пошёл бы в Россию. Когда я ему звонил по клубу из Катара и Узбекистану (вероятно, имеется в виду сборная. — Прим. «Чемпионата»), он мне сказал: «Марко, я только что отказался от зарплаты в € 8 млн в «Фенербахче». Какая Россия, какой Катар?" — сказал Трабукки в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Перед стартом текущего сезона главным тренером московского ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини. «Фенербахче» после увольнения португальца Жозе Моуринью возглавил экс главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Спаллетти с октября работает в туринском «Ювентусе».