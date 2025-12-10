Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Реал — Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Себальоc, Беллингем, Родриго, Гарсия, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Шерки, Фоден, Силва, Холанд, Доку.

В минувшем туре «сливочные» победили греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3, а «горожане» уступили леверкузенскому «Байеру» со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

