Четыре игрока «Реала» получили дисквалификации в Ла Лиге за матч с «Сельтой»

Четыре футболиста мадридского «Реала» получили различные дисквалификации по итогам матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Сельте» (0:2). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева завершали встречу вдевятером после удалений защитников Франа Гарсии и Альваро Каррераса.

По итогам игры двухматчевую дисквалификацию получили Альваро Каррерас, а также капитан команды Даниэль Карвахаль, оскорбивший судью, и нападающий Эндрик, который не выходил на поле, но также получил красную карточку.

Удалённый на 64-й минуте игры Фран Гарсия был дисквалифицирован всего на одну игру. В следующем туре подопечные Хаби Алонсо сразятся с «Алавесом» 14 декабря.