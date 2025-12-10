Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Четыре игрока «Реала» получили дисквалификации в Ла Лиге за матч с «Сельтой»

Четыре футболиста мадридского «Реала» получили различные дисквалификации по итогам матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Сельте» (0:2). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева завершали встречу вдевятером после удалений защитников Франа Гарсии и Альваро Каррераса.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53'     0:2 Сведберг – 90+3'    
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2', Эндрик – 90+2' / нет

По итогам игры двухматчевую дисквалификацию получили Альваро Каррерас, а также капитан команды Даниэль Карвахаль, оскорбивший судью, и нападающий Эндрик, который не выходил на поле, но также получил красную карточку.

Удалённый на 64-й минуте игры Фран Гарсия был дисквалифицирован всего на одну игру. В следующем туре подопечные Хаби Алонсо сразятся с «Алавесом» 14 декабря.

