Ривалдо — о Хаби Алонсо: если он решит уйти, «Ливерпуль» станет отличным вариантом

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо высказал своё мнение о будущем Хаби Алонсо, который, по данным зарубежных СМИ, может покинуть «Реал».

«Я надеюсь, что Хаби Алонсо останется в «Реале». Он великолепный тренер и проделал замечательную работу в Германии. Но если он решит уйти, переход в «Ливерпуль» станет отличным вариантом. Он знаком с клубом и уже играл там, что значительно упрощает ситуацию. Он может перейти из одного топ-клуба в другой. В целом я надеюсь, что Алонсо продолжит свою работу в «Реале» и сможет продемонстрировать свои способности. Для этого ему важно получить поддержку команды», — приводит слова Ривалдо издание One Football.

Напомним, Хаби Алонсо возглавляет «Реал» с лета текущего года.