Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино договорился о переходе во «Флуминенсе» — Globo

Защитник «Зенита» Нино договорился о переходе во «Флуминенсе» — Globo
Комментарии

Бразильский защитник «Зенита» Нино достиг устной договорённости с «Флуминенсе» о своём переходе. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, футболист договорился о зимнем трансфере в свой бывший клуб. Отмечается, что «Флуминенсе» собирается провести переговоры с «Зенитом» после завершения Кубка Бразилии и инаугурации Маттеуса Монтенегро, нового президента.

28-летний Нино выступает за санкт-петербургский клуб с 2024 года. Всего за это время он провёл 68 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.

Комментарии
