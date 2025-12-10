«Реал» — «Манчестер Сити»: Родриго Гоэс вывел испанскую команду вперёд на 28-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На данный момент счёт 1:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте Родриго Гоэс открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд.

В минувшем туре «сливочные» победили греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3, а «горожане» уступили леверкузенскому «Байеру» со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.