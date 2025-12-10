Трабукки ответил на вопрос об интересе европейских клубов к Батракову

Футбольный агент Марко Трабукки высказался об интересе европейских клубов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Ранее появилась информация, что игрока рассматривают «Интер» и «Ювентус».

— Говорили, что Батраков есть в списках «Ювентуса» и «Интера».

— Уверяю, что «Ювентус», «Интер» и другие клубы знают, кто такой Батраков. Но если спросите, идут ли сейчас переговоры о приобретении футболиста не из Евросоюза в ближайшее время, то ответ однозначно «нет», — сказал Трабукки в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. Он забил 14 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 23 млн.