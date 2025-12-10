Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Локомотива» рассказал, как в составе появился Алексей Батраков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о первом впечатлении от полузащитника Алексея Батракова, а также объяснил, за счёт чего молодой футболист смог пробиться в стартовый состав железнодорожников.

«Батракова большинство специалистов оценивали примерно так: «Ну да, интересный футболист, но не хватает физики, очень маленький». Я в первую очередь обратил внимание на координацию и быстроту, технику владения мячом, скорость и правильность принятия решений, характер. У Алексея всё это было на очень высоком уровне. А если говорить об индивидуальной работе, то все рекомендации, которые исходили от тренеров, он полностью выполнял.

Повторю: самое главное — не бояться выпускать молодых футболистов. Понятно, что, когда их много и им ставятся большие задачи, сложно рассчитывать на успех. Но когда уже собран костяк команды, есть игроки постарше, поопытнее и ты интегрируешь молодого футболиста, часто получается эффект синергии.

Опытные футболисты помогают молодому игроку сделать следующий шаг, а молодой игрок поднимает градус конкуренции. Каждый должен чувствовать, что на его позицию есть не один, а два или три кандидата.

Нам в «Локомотиве» удалось создать здоровую спортивную конкуренцию. Почему я говорю — здоровую? Потому что ребята ответственно относятся к тренировочному процессу, к играм, потому что с пониманием реагируют, когда попадают в запас, выходят на замену. Каждый старается заслужить место в старте. Это масштабная клубная работа, которая невозможна без огромной самоотдачи и профессионального отношения самих футболистов», — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».

Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
