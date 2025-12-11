Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брюгге — Арсенал, результат матча 10 декабря 2025, счёт 3:0, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Брюгге» в 6-м туре Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Брюгге» и «Арсенал». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

Нони Мадуэке открыл счёт в этой игре на 25-й минуте, на 47-й минуте он оформил дубль. Габриэл Мартинелли забил третий мяч лондонцев на 56-й минуте.

После этой игры «Брюгге» с четырьмя очками находится на 31-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Арсенал» с 18 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «Брюгге» 20 января на выезде сыграет с «Кайратом», «Арсенал» в тот же день в гостях встретится с «Интером».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пол Скоулз рассказал, в чём «Арсеналу» нужно стать лучше, чтобы выиграть АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android